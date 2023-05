Proteggi i tuoi dati con iSharkVPN Accelerator e proteggi il tuo telefono in caso di furto

2023-05-06 20:00:16

Sei stanco della bassa velocità di Internet quando usi una VPN? Non guardare oltre l' acceleratore isharkVPN! La nostra tecnologia innovativa assicura che la tua connessione rimanga veloce e affidabile, anche quando utilizzi una VPN.Ma cosa succede se il tuo telefono viene rubato? Niente panico. Ecco cosa puoi fare per proteggerti:1. Blocca il tuo dispositivo da remoto: se hai installato un'app di tracciamento, potresti essere in grado di bloccare da remoto il tuo telefono rubato. Ciò impedirà a chiunque di accedere alle tue informazioni personali.2. Modificare le password: anche se il telefono è bloccato, è comunque importante modificare le password per tutti gli account salvati sul dispositivo. Ciò include e-mail, social media e app bancarie.3. Imposta l'autenticazione a due fattori: l'aggiunta di un ulteriore livello di sicurezza ai tuoi account può aiutare a prevenire l'accesso non autorizzato. Imposta l'autenticazione a due fattori su tutti gli account che la supportano.4. Contatta il tuo fornitore di servizi: informa il tuo fornitore di servizi di telefonia mobile che il tuo telefono è stato rubato. Potrebbero essere in grado di bloccare l'utilizzo del telefono sulla propria rete.Seguendo questi passaggi, puoi proteggere te stesso e le tue informazioni personali in caso di furto del telefono. E con l'acceleratore isharkVPN, puoi goderti connessioni Internet veloci e sicure in ogni momento. Provalo oggi!Come usare isharkVPN?isharkVPN è disponibile gratuitamente su Windows, Android e iOS. Ecco i passaggi per utilizzare isharkVPN:1. Accedi al sito Web ufficiale di isharkVPN per scaricare il client;2. Accedi al menu del server e seleziona il tuo nuovo paese virtuale, fai clic sul pulsante di connessione;3. Dopo aver confermato che la connessione è andata a buon fine, puoi nascondere il tuo IP e il tuo traffico Internet sarà protetto dalla crittografia VPN;4. Se ritieni che la tua connessione non sia abbastanza veloce, potresti trovarti su un server congestionato. Cambiare server è facile e richiede solo pochi secondi.Con isharkVPN puoi cosa fare in caso di furto del telefono, goderti una navigazione sicura al 100% e nascondere il tuo IP. Stai tranquillo, la rete privata virtuale isharkVPN non conserverà mai alcun registro di utilizzo.