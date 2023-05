Proteggi le tue attività online con iSharkVPN Accelerator e WhatIsMyDNS

2023-05-06 09:06:53

Presentazione di ishark VPN Accelerator: la soluzione definitiva per velocità Internet più elevateSei stanco delle basse velocità di Internet e del buffering costante durante lo streaming dei tuoi programmi o video preferiti? Non guardare oltre isharkVPN Accelerator: la soluzione definitiva per velocità Internet più elevate.Con isharkVPN Accelerator, la tua connessione Internet sarà ottimizzata per le prestazioni riducendo la latenza e aumentando la velocità di download. Come funziona? Utilizzando algoritmi di routing intelligenti e tecniche avanzate di ottimizzazione della rete, isharkVPN Accelerator assicura che i tuoi dati viaggino attraverso il percorso più efficiente possibile.Ma non è tutto: isharkVPN Accelerator offre anche i vantaggi aggiuntivi di sicurezza e privacy di una VPN. Con la crittografia di livello militare e una rigorosa politica di non registrazione, puoi stare certo che la tua attività online è protetta e i tuoi dati sono al sicuro da occhi indiscreti.E a proposito di privacy online, ti sei mai chiesto "qual è il mio DNS"? Il tuo DNS, o sistema dei nomi di dominio, è essenzialmente la rubrica telefonica di Internet: traduce i nomi di dominio (come google.com) in indirizzi IP che il tuo browser può comprendere.Ma sapevi che il tuo DNS può anche rivelare informazioni sulla tua attività online e persino sulla tua posizione? Ecco perché isharkVPN Accelerator include una funzione integrata di protezione dalle perdite DNS, assicurando che le tue richieste DNS siano crittografate e mantenute private.Quindi, se stai cercando velocità Internet più elevate, maggiore privacy e sicurezza e una soluzione alla domanda "qual è il mio DNS", non guardare oltre isharkVPN Accelerator. Provalo oggi e sperimenta tu stesso la differenza.Come usare isharkVPN?isharkVPN è disponibile gratuitamente su Windows, Android e iOS. Ecco i passaggi per utilizzare isharkVPN:1. Accedi al sito Web ufficiale di isharkVPN per scaricare il client;2. Accedi al menu del server e seleziona il tuo nuovo paese virtuale, fai clic sul pulsante di connessione;3. Dopo aver confermato che la connessione è andata a buon fine, puoi nascondere il tuo IP e il tuo traffico Internet sarà protetto dalla crittografia VPN;4. Se ritieni che la tua connessione non sia abbastanza veloce, potresti trovarti su un server congestionato. Cambiare server è facile e richiede solo pochi secondi.Con isharkVPN puoi sapere qual è il mio dns, goderti una navigazione sicura al 100% e nascondere il tuo IP. Stai tranquillo, la rete privata virtuale isharkVPN non conserverà mai alcun registro di utilizzo.