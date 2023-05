Migliora le prestazioni di WhatsApp e del segnale con iSharkVPN Accelerator

2023-05-05 11:10:58

Sei stanco delle basse velocità di Internet e delle connessioni inaffidabili quando usi la tua VPN? Non guardare oltre l' acceleratore isharkVPN. La nostra tecnologia all'avanguardia garantisce velocità fulminee e connessioni solide, così puoi accedere ai contenuti di cui hai bisogno senza ritardi frustranti.Ma non è tutto: siamo qui anche per aiutarti a ottenere il massimo dalle tue comunicazioni sicure. Con il dibattito in corso tra WhatsApp e Signal, è più importante che mai dare priorità alla privacy e alla sicurezza . Ecco perché ti consigliamo di utilizzare una VPN come isharkVPN per proteggere la tua attività online e mantenere private le tue conversazioni.Sebbene sia WhatsApp che Signal abbiano la crittografia end-to-end, Signal è stato elogiato per il suo impegno per la privacy e per il suo software open source. Inoltre, non raccoglie alcun dato dell'utente né lo condivide con terze parti. Tuttavia, WhatsApp ha ancora una base di utenti più ampia e più funzionalità, come le videochiamate e le chat di gruppo.Indipendentemente dall'app che scegli, l'utilizzo di una VPN come isharkVPN può aggiungere un ulteriore livello di protezione alle tue comunicazioni. E con la nostra tecnologia di accelerazione, non dovrai sacrificare la velocità per la sicurezza. Prova isharkVPN oggi stesso e sperimenta tu stesso la differenza.Come usare isharkVPN?isharkVPN è disponibile gratuitamente su Windows, Android e iOS. Ecco i passaggi per utilizzare isharkVPN:1. Accedi al sito Web ufficiale di isharkVPN per scaricare il client;2. Accedi al menu del server e seleziona il tuo nuovo paese virtuale, fai clic sul pulsante di connessione;3. Dopo aver confermato che la connessione è andata a buon fine, puoi nascondere il tuo IP e il tuo traffico Internet sarà protetto dalla crittografia VPN;4. Se ritieni che la tua connessione non sia abbastanza veloce, potresti trovarti su un server congestionato. Cambiare server è facile e richiede solo pochi secondi.Con isharkVPN puoi whatsapp vs signal, goderti una navigazione sicura al 100% e nascondere il tuo IP. Stai tranquillo, la rete privata virtuale isharkVPN non conserverà mai alcun registro di utilizzo.