2023-05-05 11:11:05

Sei stanco della bassa velocità di Internet durante l'utilizzo delle VPN? Ti ritrovi a passare costantemente da un'app di messaggistica all'altra chiedendoti quale sia più sicura? Non guardare oltre l' acceleratore isharkVPN.Con l'acceleratore isharkVPN, puoi goderti la protezione di una VPN senza sacrificare la velocità di Internet. Dì addio al buffering dei video e ai download lenti. La nostra tecnologia di accelerazione garantisce che la tua velocità di Internet rimanga velocissima, mantenendo la tua attività online sicura e anonima.Ma per quanto riguarda le app di messaggistica? Con così tante opzioni disponibili, può essere difficile sapere quale sia la più sicura. Mentre sia WhatsApp che Telegram offrono crittografia end-to-end e messaggi autodistruggenti, Telegram fa un ulteriore passo avanti con la sua funzione di chat segreta. Questa funzione consente l'autodistruzione dei messaggi, nonché la possibilità di impostare un timer sui messaggi per una maggiore sicurezza Allora perché scegliere l'acceleratore isharkVPN e Telegram rispetto ad altre opzioni? Non solo avrai velocità Internet fulminee e sicurezza di prim'ordine, ma con Telegram avrai anche il vantaggio aggiuntivo di Secret Chat. Non accontentarti di velocità Internet lente e app di messaggistica non sicure. Passa oggi stesso all'acceleratore isharkVPN e a Telegram.Come usare isharkVPN?isharkVPN è disponibile gratuitamente su Windows, Android e iOS. Ecco i passaggi per utilizzare isharkVPN:1. Accedi al sito Web ufficiale di isharkVPN per scaricare il client;2. Accedi al menu del server e seleziona il tuo nuovo paese virtuale, fai clic sul pulsante di connessione;3. Dopo aver confermato che la connessione è andata a buon fine, puoi nascondere il tuo IP e il tuo traffico Internet sarà protetto dalla crittografia VPN;4. Se ritieni che la tua connessione non sia abbastanza veloce, potresti trovarti su un server congestionato. Cambiare server è facile e richiede solo pochi secondi.Con isharkVPN puoi whatsapp vs telegram, goderti una navigazione sicura al 100% e nascondere il tuo IP. Stai tranquillo, la rete privata virtuale isharkVPN non conserverà mai alcun registro di utilizzo.