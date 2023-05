Sblocca velocità Internet più elevate con iSharkVPN Accelerator

2023-05-02 11:10:40

Sei stanco della bassa velocità di Internet mentre accedi ai tuoi siti Web o servizi di streaming preferiti? Ti preoccupi della tua privacy e sicurezza online mentre navighi sul web? Se la risposta è sì, non cercare oltre iSharkVPN accelerator.L' acceleratore iSharkVPN è un potente strumento progettato per migliorare la velocità di Internet e migliorare la privacy e la sicurezza online. Con questo strumento, puoi facilmente aggirare le restrizioni di Internet e accedere ai tuoi siti Web e servizi di streaming preferiti da qualsiasi parte del mondo. Ti aiuta anche a proteggere la tua identità online e proteggere i tuoi dati sensibili da criminali informatici e hacker.Una delle caratteristiche uniche dell'acceleratore iSharkVPN è la sua tecnologia Where is my DNS. Questa tecnologia innovativa garantisce che le tue richieste DNS siano sempre crittografate e instradate attraverso server VPN sicuri, prevenendo potenziali perdite che possono compromettere la tua privacy e sicurezza online. Con questa funzione, puoi navigare in Internet in tutta tranquillità sapendo che la tua attività online è protetta da occhi indiscreti.Inoltre, l'acceleratore iSharkVPN utilizza protocolli di crittografia avanzati come AES-256 e OpenVPN per proteggere la tua connessione Internet, rendendo impossibile a chiunque di intercettare il tuo traffico online. Ha anche una rigorosa politica di no-log, il che significa che la tua attività online non viene mai registrata o condivisa con terze parti.Quindi, se stai cercando di accedere a contenuti con restrizioni geografiche, proteggere la tua privacy online o migliorare la velocità di Internet, l'acceleratore iSharkVPN è lo strumento perfetto per te. Provalo oggi e scopri i vantaggi di un Internet veloce, sicuro e privato.Come usare isharkVPN?isharkVPN è disponibile gratuitamente su Windows, Android e iOS. Ecco i passaggi per utilizzare isharkVPN:1. Accedi al sito Web ufficiale di isharkVPN per scaricare il client;2. Accedi al menu del server e seleziona il tuo nuovo paese virtuale, fai clic sul pulsante di connessione;3. Dopo aver confermato che la connessione è andata a buon fine, puoi nascondere il tuo IP e il tuo traffico Internet sarà protetto dalla crittografia VPN;4. Se ritieni che la tua connessione non sia abbastanza veloce, potresti trovarti su un server congestionato. Cambiare server è facile e richiede solo pochi secondi.Con isharkVPN puoi dov'è il mio dns, goditi una navigazione sicura al 100% e nascondi il tuo IP. Stai tranquillo, la rete privata virtuale isharkVPN non conserverà mai alcun registro di utilizzo.