Aumenta la velocità della tua VPN con iSharkVPN Accelerator

Sei stanco delle basse velocità di Internet e del buffering durante lo streaming dei tuoi contenuti preferiti? Non guardare oltre l' acceleratore isharkVPN! Con l'acceleratore di isharkVPN, puoi aumentare la velocità di Internet e migliorare la qualità dello streaming.Ma aspetta, c'è di più! Per ottenere il massimo dall'acceleratore di isharkVPN, si consiglia di impostare il router in modalità bridge. Ciò significa che il tuo router fungerà da modem, consentendo all'acceleratore di isharkVPN di funzionare in modo più efficiente ed efficace.Quindi, quale router dovrebbe essere in modalità bridge? In genere, i router forniti dal provider di servizi Internet (ISP) non supportano la modalità bridge. Tuttavia, molti router di terze parti hanno questa funzionalità integrata. Alcune opzioni popolari includono l'Asus RT-AC88U, il Netgear Nighthawk X10 e il TP-Link Archer C5400.Avendo il tuo router in modalità bridge, sperimenterai velocità più elevate e una migliore qualità di streaming con l'acceleratore di isharkVPN. Dì addio al buffering e dai il benvenuto allo streaming continuo!Prova oggi stesso l'acceleratore di isharkVPN e assicurati di avere il tuo router in modalità bridge per la migliore esperienza Internet.Come usare isharkVPN?isharkVPN è disponibile gratuitamente su Windows, Android e iOS. Ecco i passaggi per utilizzare isharkVPN:1. Accedi al sito Web ufficiale di isharkVPN per scaricare il client;2. Accedi al menu del server e seleziona il tuo nuovo paese virtuale, fai clic sul pulsante di connessione;3. Dopo aver confermato che la connessione è andata a buon fine, puoi nascondere il tuo IP e il tuo traffico Internet sarà protetto dalla crittografia VPN;4. Se ritieni che la tua connessione non sia abbastanza veloce, potresti trovarti su un server congestionato. Cambiare server è facile e richiede solo pochi secondi.Con isharkVPN puoi scegliere quale router deve essere in modalità bridge, goderti una navigazione sicura al 100% e nascondere il tuo IP. Stai tranquillo, la rete privata virtuale isharkVPN non conserverà mai alcun registro di utilizzo.