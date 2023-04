Aumenta la velocità di Internet con iSharkVPN Accelerator

2023-04-27 00:57:04

Sei stanco della bassa velocità di Internet quando usi una VPN? Non guardare oltre l' acceleratore iSharkVPN!Sappiamo tutti quanto sia importante proteggere la nostra privacy e sicurezza online utilizzando una VPN. Tuttavia, a volte il compromesso per questa protezione è la velocità di Internet più lenta. Ciò è dovuto al processo di crittografia utilizzato dalle VPN per proteggere i tuoi dati. Maggiore è la crittografia, minore sarà la velocità di Internet.Ma con l'acceleratore iSharkVPN, non devi sacrificare la velocità per la sicurezza. La nostra tecnologia di accelerazione ottimizza la tua connessione Internet per fornire velocità più elevate quando sei connesso a una VPN. Inoltre, la nostra rete di server sparsi in tutto il mondo ti assicura di poter accedere a contenuti e siti web da qualsiasi luogo, senza rallentamenti.Non solo, ma iSharkVPN offre anche funzionalità di sicurezza di prim'ordine come la crittografia di livello militare, una rigorosa politica di non registrazione e un kill switch per proteggere i tuoi dati e la tua privacy in ogni momento. Puoi navigare sul Web in tutta tranquillità sapendo che le tue informazioni sono al sicuro.Quindi, perché accontentarsi di velocità Internet basse quando puoi avere sia velocità che sicurezza con l'acceleratore iSharkVPN? Iscriviti ora e sperimenta velocità Internet fulminee senza compromettere la tua privacy.Come usare isharkVPN?isharkVPN è disponibile gratuitamente su Windows, Android e iOS. Ecco i passaggi per utilizzare isharkVPN:1. Accedi al sito Web ufficiale di isharkVPN per scaricare il client;2. Accedi al menu del server e seleziona il tuo nuovo paese virtuale, fai clic sul pulsante di connessione;3. Dopo aver confermato che la connessione è andata a buon fine, puoi nascondere il tuo IP e il tuo traffico Internet sarà protetto dalla crittografia VPN;4. Se ritieni che la tua connessione non sia abbastanza veloce, potresti trovarti su un server congestionato. Cambiare server è facile e richiede solo pochi secondi.Con isharkVPN puoi capire perché Internet è lento quando sei connesso a VPN, goderti una navigazione sicura al 100% e nascondere il tuo IP. Stai tranquillo, la rete privata virtuale isharkVPN non conserverà mai alcun registro di utilizzo.