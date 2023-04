2023-04-24 15:45:28

Nella società digitale odierna, la privacy e la sicurezza online sono più importanti che mai. Con l'aumento degli attacchi informatici e della sorveglianza online, è diventato fondamentale proteggere le nostre attività online da occhi indiscreti. Ecco perché i servizi VPN come iSharkVPN sono diventati così popolari, fornendo una connessione Internet sicura e privata.Ma se potessi migliorare ulteriormente la tua esperienza con iSharkVPN? È qui che entra in gioco l' acceleratore di iSharkVPN. Utilizzando questa funzione, gli utenti possono godere di velocità Internet più elevate, rendendo la loro esperienza di navigazione più fluida ed efficiente.E la parte migliore? L'acceleratore iSharkVPN può essere facilmente abilitato utilizzando i comandi di Windows PowerShell. Con pochi semplici passaggi, gli utenti possono portare la sicurezza e la velocità online a un livello superiore.Innanzitutto, apri l'applicazione Windows PowerShell sul tuo computer. Quindi, digita il comando "Get-NetAdapter" per visualizzare un elenco delle tue schede di rete. Trova l'adattatore che corrisponde alla tua connessione iSharkVPN e prendi nota del suo nome.Quindi, digita il comando "Set-NetAdapterAdvancedProperty" seguito dal nome dell'adattatore e dal nome della proprietà "EthernetPortProperty". Imposta la proprietà su "EthernetPortReserved" e premi invio.Infine, digita il comando "Get-NetAdapterAdvancedProperty" seguito dal nome dell'adattatore e dal nome della proprietà "EthernetPortProperty". Assicurati che la proprietà sia impostata su "EthernetPortReserved" e il gioco è fatto!Seguendo questi semplici comandi di Windows PowerShell, gli utenti di iSharkVPN possono abilitare la funzione di accelerazione e godere di velocità Internet più elevate senza sacrificare la sicurezza e la privacy online.Allora, cosa stai aspettando? Approfitta oggi stesso della funzione di accelerazione di iSharkVPN e sperimenta il massimo in termini di privacy e velocità online.Come usare isharkVPN?isharkVPN è disponibile gratuitamente su Windows, Android e iOS. Ecco i passaggi per utilizzare isharkVPN:1. Accedi al sito Web ufficiale di isharkVPN per scaricare il client;2. Accedi al menu del server e seleziona il tuo nuovo paese virtuale, fai clic sul pulsante di connessione;3. Dopo aver confermato che la connessione è andata a buon fine, puoi nascondere il tuo IP e il tuo traffico Internet sarà protetto dalla crittografia VPN;4. Se ritieni che la tua connessione non sia abbastanza veloce, potresti trovarti su un server congestionato. Cambiare server è facile e richiede solo pochi secondi.Con isharkVPN puoi eseguire i comandi di Windows PowerShell, goderti una navigazione sicura al 100% e nascondere il tuo IP. Stai tranquillo, la rete privata virtuale isharkVPN non conserverà mai alcun registro di utilizzo.