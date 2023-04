Dapatkan Penstriman Sepantas Kilat dengan iSharkVPN Accelerator dan Windscribe VPN

2023-04-24 09:31:09

Dalam dunia hari ini, keselamatan internet adalah amat penting. Dengan peningkatan ancaman siber dan peningkatan pengawasan, melindungi privasi dalam talian anda telah menjadi satu keperluan. Di situlah VPN berperanan. Dua daripada VPN terbaik di pasaran ialah pemecut IsharkVPN dan Windscribe VP.Pemecut IsharkVPN ialah VPN ber kelajuan tinggi yang menawarkan sambungan sepantas kilat dan lebar jalur tanpa had. Ia memastikan bahawa aktiviti dalam talian anda selamat dan data anda dilindungi daripada penggodam dan pengawasan. Dengan lebih 50 lokasi pelayan di seluruh dunia, pemecut IsharkVPN membolehkan anda mengakses kandungan yang dihadkan di rantau anda. Anda juga boleh menggunakannya untuk memintas penapisan dan menikmati internet yang benar-benar terbuka.Sebaliknya, Windscribe VP ialah VPN yang boleh dipercayai yang menyediakan penyulitan gred tentera, penyekatan iklan dan penjejak serta dasar tanpa log yang ketat. Ia menawarkan pelan percuma dengan ciri terhad, serta pelan berbayar yang disertakan dengan penggunaan data tanpa had dan akses kepada lebih 110 pelayan di 63 negara. Windscribe VP juga mempunyai ciri unik yang dipanggil "ROBERT" yang membolehkan anda menyekat domain dan alamat IP tertentu.Kedua-dua pemecut IsharkVPN dan Windscribe VP menawarkan keselamatan dan privasi terkemuka, tetapi ia berbeza dalam ciri dan harga mereka. Pemecut IsharkVPN ialah pilihan tepat untuk pengguna yang memerlukan sambungan berkelajuan tinggi untuk penstriman dan permainan, manakala Windscribe VP sesuai untuk mereka yang mengutamakan privasi dan mahukan lebih kawalan ke atas tetapan VPN mereka.Kesimpulannya, jika anda sedang mencari VPN yang boleh melindungi privasi dalam talian anda dan memberi anda akses tanpa had ke internet, pemecut IsharkVPN dan Windscribe VP ialah dua daripada pilihan terbaik yang tersedia. Pilih yang memenuhi keperluan khusus anda dan nikmati pengalaman dalam talian yang selamat dan peribadi.Bagaimana untuk menggunakan isharkVPN?isharkVPN tersedia secara percuma pada Windows, Android dan iOS. Berikut ialah langkah-langkah untuk menggunakan isharkVPN:1. Masukkan laman web rasmi isharkVPN untuk memuat turun klien;2. Akses menu pelayan dan pilih negara maya baharu anda, klik butang sambung;3. Selepas mengesahkan sambungan berjaya, anda boleh menyembunyikan IP anda, dan trafik Internet anda akan dilindungi oleh penyulitan VPN;4. Jika anda merasakan sambungan anda tidak cukup pantas, anda mungkin berada di pelayan yang sesak. Menukar pelayan adalah mudah dan hanya mengambil masa beberapa saat.Dengan isharkVPN anda boleh windscribe vp, menikmati 100% penyemakan imbas selamat dan menyembunyikan IP anda. Yakinlah, rangkaian peribadi maya isharkVPN tidak akan menyimpan sebarang log penggunaan.