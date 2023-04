Aumente a velocidade da sua Internet com iSharkVPN Accelerator e ProtonVPN

2023-04-22 17:07:34

Em um mundo onde as ameaças cibernéticas estão se tornando cada vez mais comuns, a segurança online tornou-se mais importante do que nunca. É por isso que é tão importante ter um serviço VPN confiável que possa proteger sua privacidade e manter suas atividades online protegidas de olhares indiscretos. Dois serviços de VPN que atualmente estão agitando o mercado são iSharkVPN Accelerator e www.protonvpn.com.O iSharkVPN Accelerator é uma ferramenta poderosa que ajuda os usuários a experimentar velocidade s de internet ultrarrápidas, mantendo sua privacidade. Este serviço VPN usa uma tecnologia proprietária que otimiza o desempenho da Internet, permitindo que os usuários baixem e transmitam conteúdo de forma rápida e fácil. Além disso, o iSharkVPN Accelerator oferece uma variedade de recursos de segurança, incluindo criptografia de 256 bits, uma política estrita de não registro e um interruptor de interrupção que desliga sua conexão com a Internet se sua conexão VPN cair.Por outro lado, www.protonvpn.com é um serviço VPN que vem ganhando muita atenção ultimamente. O ProtonVPN é oferecido a você pela mesma equipe que criou o ProtonMail, o maior provedor de e-mail criptografado do mundo. O ProtonVPN usa a mesma tecnologia de criptografia do ProtonMail para proteger as atividades online dos usuários e oferece uma variedade de recursos, como uma política estrita de não registro, a capacidade de ignorar a censura e as restrições geográficas e um interruptor de interrupção.Então, qual você deve escolher? Tanto o iSharkVPN Accelerator quanto o ProtonVPN oferecem excelentes recursos de segurança, mas seus principais pontos de venda são diferentes. Se você está procurando velocidades de internet ultrarrápidas, o iSharkVPN Accelerator é o caminho certo. No entanto, se você deseja um serviço VPN apoiado por uma empresa com histórico comprovado em segurança online, o ProtonVPN é o caminho a seguir.Em conclusão, se você escolher iSharkVPN Accelerator ou ProtonVPN, você pode ter certeza de que suas atividades online permanecerão seguras e privadas. Ambos os serviços VPN oferecem recursos impressionantes que o protegerão contra ameaças cibernéticas, e ambos são acessíveis e fáceis de usar. Então, por que esperar? Inscreva-se no iSharkVPN Accelerator ou www.protonvpn.com hoje e comece a aproveitar a tranquilidade de ter um serviço VPN confiável ao seu alcance.Como usar isharkVPN?O isharkVPN está disponível gratuitamente para Windows, Android e iOS. Aqui estão as etapas para usar o isharkVPN:1. Entre no site oficial do isharkVPN para baixar o cliente;2. Acesse o menu do servidor e selecione seu novo país virtual, clique no botão conectar;3. Depois de confirmar que a conexão foi bem-sucedida, você pode ocultar seu IP e seu tráfego de Internet será protegido por criptografia VPN;4. Se você acha que sua conexão não é rápida o suficiente, você pode estar em um servidor congestionado. A troca de servidores é fácil e leva apenas alguns segundos.Com o isharkVPN, você pode www protonvpn, desfrutar de uma navegação 100% segura e ocultar seu IP. Fique tranquilo, a rede privada virtual isharkVPN nunca manterá nenhum registro de uso.