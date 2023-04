Proteja sua privacidade com iSharkVPN Accelerator e DuckDuckGo

2023-04-28 00:24:30

Se você se preocupa com a privacidade e costuma usar o DuckDuckGo como seu mecanismo de pesquisa preferido, temos ótimas notícias para você! Com o acelerador do iSharkVPN, você pode aproveitar ao máximo suas pesquisas no DuckDuckGo sem comprometer sua privacidade.O DuckDuckGo é um mecanismo de pesquisa popular que prioriza a privacidade do usuário e não rastreia sua atividade online. No entanto, às vezes pode demorar mais para carregar as páginas em comparação com outros mecanismos de pesquisa devido à sua abordagem focada na privacidade.É aqui que entra o acelerador do iSharkVPN. Ao usar o iSharkVPN, você pode melhorar sua experiência de pesquisa no DuckDuckGo acelerando o tempo de carregamento das páginas. Além disso, você terá uma camada extra de segurança com a criptografia de nível militar do iSharkVPN, protegendo sua atividade online de possíveis hackers e bisbilhoteiros.Quem usa o DuckDuckGo? Qualquer pessoa que valorize a privacidade e queira assumir o controle de sua pegada online. É uma ótima opção para quem está cansado de ser rastreado por grandes empresas de tecnologia e busca uma forma mais segura de pesquisar na web.Portanto, se você é um amante do DuckDuckGo, melhore sua experiência com o acelerador do iSharkVPN. Experimente hoje e desfrute de pesquisas mais rápidas e seguras.Como usar isharkVPN?O isharkVPN está disponível gratuitamente para Windows, Android e iOS. Aqui estão as etapas para usar o isharkVPN:1. Entre no site oficial do isharkVPN para baixar o cliente;2. Acesse o menu do servidor e selecione seu novo país virtual, clique no botão conectar;3. Depois de confirmar que a conexão foi bem-sucedida, você pode ocultar seu IP e seu tráfego de Internet será protegido por criptografia VPN;4. Se você acha que sua conexão não é rápida o suficiente, você pode estar em um servidor congestionado. A troca de servidores é fácil e leva apenas alguns segundos.Com isharkVPN você pode usar duckduckgo, desfrutar de uma navegação 100% segura e ocultar seu IP. Fique tranquilo, a rede privada virtual isharkVPN nunca manter á nenhum registro de uso.