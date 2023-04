Aumente sua navegação com iSharkVPN Accelerator e mude para o Yahoo no Safari

2023-04-27 03:39:12

Se você está procurando um serviço VPN de alto nível que ofereça velocidade s ultrarrápidas, não procure mais, iSharkVPN Accelerator. Essa tecnologia VPN de ponta foi projetada para otimizar e acelerar sua conexão com a Internet, oferecendo acesso mais rápido a sites e conteúdo online do que nunca.Com o iSharkVPN Accelerator, você desfrutará de velocidades de download e upload ultrarrápidas, facilitando o streaming de seus filmes e programas de TV favoritos, jogos online e navegação na web sem nenhum atraso ou buffering. Além disso, com criptografia avançada e recursos de segurança , você pode ter certeza de que sua atividade online é segura e anônima.Uma pergunta que muitos usuários têm é por que o Safari, o navegador da Web padrão em dispositivos Apple, usa o Yahoo como mecanismo de pesquisa padrão em vez do Google. Existem algumas razões para isso, incluindo o fato de que o Yahoo tem uma parceria de longa data com a Apple e que o Yahoo oferece uma experiência de pesquisa mais focada em privacidade do que o Google.No entanto, se você preferir usar o Google como seu mecanismo de pesquisa no Safari, poderá alterar facilmente as configurações padrão. Basta abrir o Safari, ir para Preferências e clicar na guia Pesquisar. A partir daí, você pode selecionar o Google como seu mecanismo de pesquisa padrão e desfrutar de resultados de pesquisa rápidos e precisos em seu dispositivo Apple.Esteja você procurando uma experiência de internet mais rápida ou simplesmente deseja personalizar seu navegador Safari, o iSharkVPN Accelerator e a pesquisa do Google podem ajudá-lo a aproveitar ao máximo sua experiência online . Então, por que esperar? Experimente o iSharkVPN hoje e experimente você mesmo a diferença!Como usar isharkVPN?O isharkVPN está disponível gratuitamente para Windows, Android e iOS. Aqui estão as etapas para usar o isharkVPN:1. Entre no site oficial do isharkVPN para baixar o cliente;2. Acesse o menu do servidor e selecione seu novo país virtual, clique no botão conectar;3. Depois de confirmar que a conexão foi bem-sucedida, você pode ocultar seu IP e seu tráfego de Internet será protegido por criptografia VPN;4. Se você acha que sua conexão não é rápida o suficiente, você pode estar em um servidor congestionado. A troca de servidores é fácil e leva apenas alguns segundos.Com o isharkVPN, você pode saber por que o safari usa o yahoo em vez do google, desfrutar de uma navegação 100% segura e ocultar seu IP. Fique tranquilo, a rede privada virtual isharkVPN nunca manterá nenhum registro de uso.