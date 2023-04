Mantenha seu histórico de pesquisa privado com iSharkVPN Accelerator

2023-04-26 18:41:24

Você está cansado de velocidade s de internet lentas e vídeos constantemente armazenados em buffer? Não procure mais do que o acelerador isharkVPN! Com nossa tecnologia de ponta, podemos aumentar a velocidade da sua internet em até 70%, oferecendo recursos de navegação e download ultrarrápidos.Mas isso não é tudo que o isharkVPN tem a oferecer. Também priorizamos sua segurança online, criptografando todas as suas atividades online para garantir que suas informações pessoais permaneçam protegidas. Além disso, com nossa interface fácil de usar, você pode se conectar aos nossos servidores com apenas um clique.Falando em privacidade online, você já se perguntou por que seu histórico de pesquisa do Google não está excluindo? Muitos usuários da Internet acreditam que limpar o histórico de navegação apagará todos os vestígios de suas atividades online, mas isso não é necessariamente verdade. Seu provedor de serviços de Internet (ISP) e até o próprio Google ainda podem rastrear e armazenar seu histórico de pesquisa, mesmo que você o exclua de seu navegador.É aí que entra o isharkVPN. Ao criptografar sua atividade online e roteá-la por meio de nossos servidores seguros, você pode ficar tranquilo sabendo que sua privacidade está protegida. E com nosso acelerador, você experimentará velocidades de navegação extremamente rápidas enquanto permanece completamente anônimo.Então, por que esperar? Inscreva-se no isharkVPN hoje e experimente a melhor combinação de velocidade e segurança.Como usar isharkVPN?O isharkVPN está disponível gratuitamente para Windows, Android e iOS. Aqui estão as etapas para usar o isharkVPN:1. Entre no site oficial do isharkVPN para baixar o cliente;2. Acesse o menu do servidor e selecione seu novo país virtual, clique no botão conectar;3. Depois de confirmar que a conexão foi bem-sucedida, você pode ocultar seu IP e seu tráfego de Internet será protegido por criptografia VPN;4. Se você acha que sua conexão não é rápida o suficiente, você pode estar em um servidor congestionado. A troca de servidores é fácil e leva apenas alguns segundos.Com o isharkVPN, você pode saber por que meu histórico de pesquisa do Google não está sendo excluído, desfrutar de uma navegação 100% segura e ocultar seu IP. Fique tranquilo, a rede privada virtual isharkVPN nunca manterá nenhum registro de uso.