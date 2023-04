Proteja-se dos perigos do TikTok com iSharkVPN Accelerator

2023-04-26 07:26:17

Em primeiro lugar, o TikTok foi criticado por suas práticas de privacidade. O aplicativo coleta uma grande quantidade de dados pessoais de seus usuários, incluindo informações de localização, informações do dispositivo e até dados biométricos, como reconhecimento facial. Esses dados são usados para criar perfis detalhados de usuários e direcionar a publicidade, o que pode ser motivo de preocupação para muitos usuários.Além disso, o TikTok é conhecido por facilitar o cyberbullying e o assédio. A seção de comentários do aplicativo pode ser um terreno fértil para comentários odiosos, e o algoritmo do aplicativo é conhecido por promover conteúdo depreciativo ou ofensivo.Por fim, o TikTok pode ser uma grande perda de tempo. Com seu fluxo interminável de vídeos curtos, é fácil ser sugado pelo aplicativo e passar horas rolando sem pensar. Isso pode ser especialmente prejudicial para usuários jovens que podem estar negligenciando outras atividades importantes, como trabalhos escolares ou atividades físicas.