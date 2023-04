Aumente a velocidade da sua Internet com iSharkVPN Accelerator no Windows desativando o IPv6

2023-04-24 16:54:37

Você está cansado de velocidade s lentas de internet e vídeos em buffer? Não procure mais do que o acelerador isharkVPN.Ao usar o acelerador isharkVPN, você pode desfrutar de velocidades de internet ultrarrápidas e experimentar streaming sem buffer. Nossa tecnologia avançada otimiza sua conexão com a Internet, reduzindo a latência e aumentando a taxa de transferência.Mas isso não é tudo - você sabia que desativar o IPv6 no seu dispositivo Windows também pode melhorar a velocidade da Internet? O IPv6 é uma versão mais recente do protocolo da Internet que pode causar problemas de compatibilidade com alguns dispositivos e diminuir a velocidade da sua conexão.Felizmente, desabilitar o IPv6 no Windows é fácil. Basta acessar as configurações de rede, clicar em "Alterar opções do adaptador", clicar com o botão direito do mouse na conexão de rede e selecionar "Propriedades". A partir daí, desmarque a caixa ao lado de "Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)" e clique em "OK".Ao combinar o acelerador isharkVPN com a desativação do IPv6 no seu dispositivo Windows, você pode desbloquear velocidades de internet ultrarrápidas e desfrutar de uma experiência online perfeita. Não espere - experimente o acelerador isharkVPN hoje!Como usar isharkVPN?O isharkVPN está disponível gratuitamente para Windows, Android e iOS. Aqui estão as etapas para usar o isharkVPN:1. Entre no site oficial do isharkVPN para baixar o cliente;2. Acesse o menu do servidor e selecione seu novo país virtual, clique no botão conectar;3. Depois de confirmar que a conexão foi bem-sucedida, você pode ocultar seu IP e seu tráfego de Internet será protegido por criptografia VPN;4. Se você acha que sua conexão não é rápida o suficiente, você pode estar em um servidor congestionado. A troca de servidores é fácil e leva apenas alguns segundos.Com o isharkVPN, você pode desabilitar o ipv6 do Windows, desfrutar de uma navegação 100% segura e ocultar seu IP. Fique tranquilo, a rede privada virtual isharkVPN nunca manter á nenhum registro de uso.