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Защитите свой онлайн-опыт с iSharkVPN Accelerator и транслируйте Yellowstone на Crave ishark blog article 2023-04-21 21:24:22



Йеллоустоун обязателен к просмотру всем любителям драмы, боевиков и потрясающих пейзажей. Шоу с Кевином Костнером в роли патриарха Джона Даттона рассказывает о жизни семьи Даттон, которой принадлежит самое большое прилегающее ранчо в Соединенных Штатах. Благодаря напряженным сюжетным линиям и невероятным выступлениям «Йеллоустоун» быстро становится одним из самых обсуждаемых шоу на телевидении.



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