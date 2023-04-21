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Защитите себя от мошенничества с PayPal с помощью iSharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-04-21 15:41:57



Но это еще не все — мы также уделяем первостепенное внимание вашей онлайн-



И если вы когда-либо становились жертвой мошенничества с PayPal, мы понимаем разочарование и стресс, которые это может вызвать. Вот почему мы предлагаем безопасные варианты оплаты через надежных сторонних поставщиков, поэтому вы можете быть уверены, что ваши транзакции безопасны и надежны.



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Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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