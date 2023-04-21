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Приготовьтесь к 6-му сезону «Молодого Шелдона» на Netflix с isharkVPN ishark blog article 2023-04-21 12:45:00



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«Молодой Шелдон», побочный приквел к популярному сериалу «Теория большого взрыва», рассказывает о детстве Шелдона Купера, когда он переживает юношеские годы. В шестом сезоне Шелдон и его семья сталкиваются с новыми испытаниями и приключениями, сохраняя при этом юмор и сердечность, которые так полюбились фанатам.



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