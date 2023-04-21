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Защитите свою конфиденциальность в Интернете и наслаждайтесь YouTube без рекламы с помощью isharkVPN Accelerator и Ad Blocklist ishark blog article 2023-04-21 09:09:42



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Но это не все! Мы также предлагаем черный список объявлений YouTube, который отфильтровывает всю рекламу на платформе. Больше никаких надоедливых всплывающих окон или прерываний во время любимых видео. Эта функция не только экономит ваше время, но и повышает вашу конфиденциальность, поскольку не позволяет сторонним рекламодателям отслеживать ваши действия в Интернете.



В isharkVPN мы уделяем первостепенное внимание вашей онлайн-



Попробуйте ускоритель isharkVPN и черный список объявлений YouTube сегодня и почувствуйте разницу в работе в Интернете. Наш сервис прост в использовании и совместим со всеми устройствами. Вы можете подписаться на нашу услугу в несколько кликов, и наша служба поддержки клиентов всегда готова помочь вам с любыми вопросами.



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Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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