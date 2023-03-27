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Повысьте свою безопасность и скорость в Интернете с помощью iSharkVPN Accelerator и Zip7 Encryption ishark blog article 2023-03-27 15:36:08



Для тех, кто ищет лучший VPN-сервис,



Одним из основных преимуществ isharkVPN является шифрование zip7, которое обеспечивает высочайший уровень безопасности вашей онлайн-активности. Эта передовая технология шифрования гарантирует, что ваши онлайн-коммуникации и данные будут зашифрованы, что делает невозможным перехват или кражу вашей информации киберпреступниками.



Помимо надежных функций безопасности, ускоритель isharkVPN также обеспечивает молниеносную



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Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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