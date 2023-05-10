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Повысьте скорость своего интернет-соединения с iSharkVPN Accelerator: узнайте свой IP-адрес WiFi прямо сейчас! ishark blog article 2023-05-10 08:59:46



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И если вы когда-нибудь задавались вопросом, какой у вас IP-адрес WiFi, мы вам поможем. Просто войдите в наше приложение, и вы сможете увидеть все IP-адреса вашего устройства, а также любые подключенные устройства.



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Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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