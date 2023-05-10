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Получите лучший игровой опыт с iSharkVPN Accelerator и NAT Type 2 на PS4 ishark blog article 2023-05-10 06:22:01



NAT или преобразование сетевых адресов — это процесс, который позволяет нескольким устройствам подключаться к Интернету с использованием одного IP-адреса. NAT Type 2 рекомендуется для игр на PS4, поскольку он обеспечивает прямое подключение к Интернету с умеренными настройками



Но иногда, даже с NAT Type 2, вашему игровому процессу может помешать низкая



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