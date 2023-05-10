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Защитите свою безопасность в Интернете с помощью isharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-05-10 06:26:04



Но что такое сетевой ключ безопасности для точки доступа? Проще говоря, сетевой ключ безопасности — это пароль, необходимый для доступа к защищенной сети Wi-Fi. При подключении к общедоступной точке доступа Wi-Fi важно убедиться, что сеть, к которой вы подключаетесь, безопасна и защищена. Незащищенные сети Wi-Fi могут сделать вашу личную информацию уязвимой для хакеров и киберпреступников.



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Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен VPN-шифрованием;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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