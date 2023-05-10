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Ваша безопасность в Интернете под угрозой? Защитите себя с помощью iSharkVPN Accelerator и Norton Protection ishark blog article 2023-05-10 03:17:24



С ускорителем isharkVPN вы можете пользоваться всеми преимуществами VPN без ущерба для производительности. Эта передовая технология работает за счет сжатия данных, уменьшения задержки и оптимизации сетевых подключений, чтобы обеспечить максимально возможную скорость Интернета. Независимо от того, смотрите ли вы Netflix, играете в онлайн-игры или просматриваете веб-страницы, ускоритель isharkVPN гарантирует, что вы сможете делать это быстро и легко.



Но как насчет



Вместе акселератор isharkVPN и Norton Protection обеспечивают комплексное



Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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