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Откройте для себя возможности isharkVPN Accelerator и технологии PCAP ishark blog article 2023-05-10 01:26:17



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А если вы технический энтузиаст, вас может заинтересовать наша реализация технологии PCAP (Packet Capture). PCAP — это мощный инструмент для анализа сетевого трафика и выявления угроз безопасности. В isharkVPN мы используем PCAP, чтобы обеспечить максимально возможный уровень безопасности для наших пользователей.



Ищете ли вы более быстрый доступ в Интернет или повышенную



Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен VPN-шифрованием;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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