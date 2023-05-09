Повысьте свою безопасность в Интернете с помощью isharkVPN Accelerator и Qustodio
ishark blog article
2023-05-09 19:44:26
Вы устали от низкой скорости интернета и постоянной буферизации? Что ж, не ищите ничего, кроме ускорителя iSharkVPN! Эта передовая технология обеспечивает молниеносную скорость интернета, где бы вы ни находились.
Но это еще не все — iSharkVPN также включает в себя первоклассные функции безопасности, обеспечивающие безопасность и конфиденциальность вашей онлайн-активности. Благодаря шифрованию военного уровня и политике отсутствия журналов вы можете спокойно просматривать, транслировать и загружать файлы.
И пока мы говорим о безопасности в Интернете, давайте поговорим о Qustodio. Это мощное программное обеспечение для родительского контроля позволяет вам отслеживать и управлять онлайн-активностью вашего ребенка. Благодаря таким функциям, как фильтрация контента, ограничения времени экрана и мониторинг социальных сетей, вы можете обеспечить безопасность и ответственность вашего ребенка в Интернете.
Итак, если вы ищете молниеносную скорость интернета или первоклассную онлайн-безопасность, ускоритель iSharkVPN и Qustodio помогут вам. Попробуйте их сегодня и ощутите разницу на себе!
Как использовать ишаркВПН?
isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:
1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;
2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;
3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;
4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.
С isharkVPN вы можете пользоваться 100% безопасным просмотром и скрывать свой IP-адрес. Будьте уверены, виртуальная частная сеть isharkVPN никогда не будет вести журналы использования.
Но это еще не все — iSharkVPN также включает в себя первоклассные функции безопасности, обеспечивающие безопасность и конфиденциальность вашей онлайн-активности. Благодаря шифрованию военного уровня и политике отсутствия журналов вы можете спокойно просматривать, транслировать и загружать файлы.
И пока мы говорим о безопасности в Интернете, давайте поговорим о Qustodio. Это мощное программное обеспечение для родительского контроля позволяет вам отслеживать и управлять онлайн-активностью вашего ребенка. Благодаря таким функциям, как фильтрация контента, ограничения времени экрана и мониторинг социальных сетей, вы можете обеспечить безопасность и ответственность вашего ребенка в Интернете.
Итак, если вы ищете молниеносную скорость интернета или первоклассную онлайн-безопасность, ускоритель iSharkVPN и Qustodio помогут вам. Попробуйте их сегодня и ощутите разницу на себе!
Как использовать ишаркВПН?
isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:
1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;
2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;
3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;
4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.
С isharkVPN вы можете пользоваться 100% безопасным просмотром и скрывать свой IP-адрес. Будьте уверены, виртуальная частная сеть isharkVPN никогда не будет вести журналы использования.
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