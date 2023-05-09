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Защитите свою конфиденциальность в Интернете и защитите свой кошелек с помощью isharkVPN Accelerator и RFID Blocking Wallet ishark blog article 2023-05-09 18:24:16



Наша передовая технология оптимизирует ваше интернет-соединение, обеспечивая молниеносную



Но скорость — не единственный наш приоритет. Мы также уделяем первостепенное внимание вашей онлайн-



А если вам нужна еще большая защита, мы также предлагаем кошельки с блокировкой RFID. Эти кошельки предназначены для защиты вашей личной информации от кражи путем блокировки сигналов RFID, которые обычно используются хакерами для кражи информации о кредитных картах.



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Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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