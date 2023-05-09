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Блог о нас > Оставайтесь в безопасности с isharkVPN Accelerator и RFID Wallet

Оставайтесь в безопасности с isharkVPN Accelerator и RFID Wallet

ishark blog article

2023-05-09 18:25:10
Вы устали от медленной скорости интернета и раздражающей буферизации при попытке транслировать любимые шоу или играть в онлайн-игры? Не ищите ничего, кроме ускорителя isharkVPN!

С ускорителем isharkVPN вы можете наслаждаться молниеносной скоростью интернета и бесперебойной потоковой передачей и играми. Наша инновационная технология оптимизирует ваше подключение к Интернету и сокращает задержки, обеспечивая максимальное удобство работы в Интернете.

Но это еще не все — isharkVPN также предлагает первоклассные функции безопасности и конфиденциальности для защиты вашей личности и личной информации в Интернете. Наше шифрование военного уровня защищает ваши данные от хакеров и посторонних глаз, а наша строгая политика отсутствия журналов гарантирует, что ваша интернет-активность останется конфиденциальной.

И если вы ищете дополнительный уровень безопасности для своих физических вещей, подумайте об инвестировании в RFID-кошелек. Технология RFID (радиочастотная идентификация) обычно используется в кредитных картах, паспортах и других формах идентификации, но она также может сделать вас уязвимыми для кражи личных данных.

Кошелек RFID имеет встроенный экран, который блокирует радиоволны, используемые считывателями RFID, не позволяя им получить доступ к вашей конфиденциальной информации. С кошельком RFID вы можете быть спокойны, зная, что ваша личная и финансовая информация защищена.

Не соглашайтесь на низкую скорость интернета и не рискуйте своей конфиденциальностью и безопасностью в Интернете. Перейдите на ускоритель isharkVPN и инвестируйте в RFID-кошелек уже сегодня!

Как использовать ишаркВПН?

isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:

1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;

2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;

3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;

4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.

С isharkVPN вы можете пользоваться rfid-кошельком, пользоваться 100% безопасным просмотром и скрывать свой IP-адрес. Будьте уверены, виртуальная частная сеть isharkVPN никогда не будет вести журналы использования.
У тебя еще нет приложения "ишарк"?Скачайте сейчас же.
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