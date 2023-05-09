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Оставайтесь в безопасности с iSharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-05-09 15:40:30



Но это еще не все — мы также предлагаем расширенные функции, такие как раздельное туннелирование, которое позволяет вам направлять определенные приложения или веб-сайты через нашу VPN, оставляя другие нетронутыми, а также блокировку рекламы и защиту от вредоносных программ, чтобы обезопасить вас от онлайн-угроз.



А если вы являетесь пользователем Facebook, вам определенно захочется воспользоваться нашей функцией секретных разговоров. Это позволяет вам вести зашифрованные разговоры с вашими друзьями на Facebook, гарантируя, что ваши сообщения будут полностью конфиденциальными и безопасными.



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Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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