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Защитите свою семью от совместного использования с iSharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-05-09 14:30:41



Но зачем останавливаться на достигнутом? С isharkVPN вы также можете обеспечить свою конфиденциальность и



В сегодняшнюю цифровую эпоху важно осознавать опасности совместного использования. Это практика, когда родители делятся слишком большим количеством информации о своих детях в Интернете, часто без их согласия. С isharkVPN вы можете быть уверены, что действия вашей семьи в Интернете останутся конфиденциальными и безопасными.



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Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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