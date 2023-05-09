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Блог о нас > Улучшите обмен файлами SMB с iSharkVPN Accelerator

Улучшите обмен файлами SMB с iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-09 13:21:33
Вы устали от низкой скорости интернета и постоянной буферизации при потоковой передаче любимых видео или фильмов? Вам нужен надежный и доступный способ безопасного подключения к сети вашей компании из любой точки мира? Не ищите ничего, кроме ускорителя iSharkVPN!

С ускорителем iSharkVPN вы можете наслаждаться молниеносной скоростью интернета, которая превращает стриминг, игры и просмотр веб-страниц в мечту. Наша передовая технология оптимизирует ваше интернет-соединение, чтобы вы могли наслаждаться высококачественным видео и аудио без каких-либо перерывов.

Но это не все. Ускоритель iSharkVPN также обеспечивает безопасное и частное подключение к сети вашей компании через файловый ресурс SMB. Файловый ресурс SMB — это протокол, используемый для обмена файлами, принтерами и другими ресурсами между компьютерами в сети. Это важный инструмент для предприятий, которым необходимо поддерживать связь с сотрудниками и партнерами из разных мест.

С ускорителем iSharkVPN вы можете безопасно получить доступ к ресурсам вашей компании из любой точки мира. Наша передовая технология шифрования гарантирует, что ваши данные защищены от хакеров и других онлайн-угроз.

Так зачем ждать? Подпишитесь на ускоритель iSharkVPN сегодня и наслаждайтесь молниеносной скоростью интернета и безопасным доступом к ресурсам вашей компании через файлообменник SMB. Наши доступные тарифные планы позволяют легко начать работу и оставаться защищенными. Попробуйте прямо сейчас и увидите разницу!

Как использовать ишаркВПН?

isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:

1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;

2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;

3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;

4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.

С isharkVPN вы можете обмениваться файлами smb, наслаждаться 100% безопасным просмотром и скрывать свой IP. Будьте уверены, виртуальная частная сеть isharkVPN никогда не будет вести журналы использования.
У тебя еще нет приложения "ишарк"?Скачайте сейчас же.
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