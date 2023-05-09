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Блог о нас > Защитите свою конфиденциальность и увеличьте скорость интернета с помощью isharkVPN Accelerator

Защитите свою конфиденциальность и увеличьте скорость интернета с помощью isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-09 12:14:19
Ищете быстрый и безопасный VPN-сервис? Не ищите ничего, кроме ускорителя iSharkVPN! Благодаря молниеносной скорости и шифрованию военного уровня iSharkVPN является идеальным выбором для тех, кто хочет защитить свою личность в Интернете и оставаться в безопасности при просмотре веб-страниц.

Но это еще не все — iSharkVPN также предлагает расширенные функции, такие как раздельное туннелирование, которое позволяет вам выбирать, какие приложения и веб-сайты используют VPN, а какие нет. А благодаря неограниченной пропускной способности и отсутствию ограничений на объем данных вы можете выполнять потоковую передачу, загрузку и просмотр в любое удобное для вас время, не беспокоясь о том, что данные закончатся.

И если вы беспокоитесь о телефонных номерах, подверженных спаму, iSharkVPN поможет вам и в этом. Наш VPN-сервис шифрует ваш интернет-трафик, благодаря чему никто не может перехватить ваш номер телефона или другую конфиденциальную информацию. Кроме того, благодаря нашей строгой политике отсутствия регистрации вы можете быть уверены, что ваши данные в безопасности.

Так зачем ждать? Зарегистрируйтесь в iSharkVPN сегодня и наслаждайтесь максимальной безопасностью и конфиденциальностью в Интернете. С нашими простыми в использовании приложениями для всех ваших устройств вы сможете быстро приступить к работе, а наша круглосуточная служба поддержки клиентов всегда готова помочь с любыми вопросами или проблемами. Не позволяйте хакерам, шпионам и рекламодателям отслеживать вашу активность в Интернете — выберите iSharkVPN Accelerator и уверенно пользуйтесь Интернетом!

Как использовать ишаркВПН?

isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:

1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;

2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;

3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;

4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.

С isharkVPN вы можете рисковать спамом по номеру телефона, наслаждаться 100% безопасным просмотром и скрывать свой IP. Будьте уверены, виртуальная частная сеть isharkVPN никогда не будет вести журналы использования.
У тебя еще нет приложения "ишарк"?Скачайте сейчас же.
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