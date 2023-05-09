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Получите молниеносную скорость интернета с ускорителем iSharkVPN ishark blog article 2023-05-09 09:52:41



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Но как насчет технических вещей? Что такое SSID в WiFi? Проще говоря, это имя сети Wi-Fi, к которой вы подключены. А с isharkVPN вы можете быть уверены, что ваш SSID и весь ваш интернет-трафик будут защищены нашей современной технологией шифрования.



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Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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