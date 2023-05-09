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Увеличьте скорость своего Wi-Fi с iSharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-05-09 09:52:57



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Но подождите, что такое номер SSID для WiFi? SSID означает идентификатор набора услуг и относится к имени вашей сети Wi-Fi. Это то, что вы выбираете на своем устройстве при подключении к WiFi. Знание номера SSID важно для настройки и защиты вашей сети.



С isharkVPN вы можете быть уверены, что ваша сеть Wi-Fi защищена, а ваша онлайн-активность конфиденциальна. Наш VPN-сервис шифрует ваши данные и защищает ваше интернет-соединение от посторонних глаз.



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Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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