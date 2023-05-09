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Полное руководство по увеличению скорости вашего интернета с помощью iSharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-05-09 09:53:19



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Но что такое номер SSID и как он вписывается в уравнение? Номер SSID — это сокращение от Service Set Identifier, уникального кода, идентифицирующего конкретную беспроводную сеть. Используя ускоритель isharkVPN, вы можете гарантировать, что ваш номер SSID и другая личная информация останутся скрытыми от посторонних глаз. Это означает, что вы можете пользоваться преимуществами быстрого и безопасного интернета, не беспокоясь о том, что хакеры или другие злоумышленники получат доступ к вашей конфиденциальной информации.



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Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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