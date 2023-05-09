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Блог о нас > Получите дополнительные возможности для работы в Интернете с iSharkVPN Accelerator

Получите дополнительные возможности для работы в Интернете с iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-09 08:29:03
Представляем революционный ускоритель iSharkVPN и SugarSync — идеальное сочетание для безопасного онлайн-хранилища и более быстрого просмотра страниц!

Если вы беспокоитесь о своей конфиденциальности и безопасности в Интернете, вы наверняка слышали о VPN. Но слышали ли вы когда-нибудь об iSharkVPN Accelerator? Это передовая технология VPN, которая не только шифрует ваши онлайн-данные, но и оптимизирует скорость вашего интернета.

С iSharkVPN Accelerator вы можете получать доступ к веб-сайтам и транслировать контент с молниеносной скоростью, даже если вы находитесь далеко от сервера. Это связано с тем, что iSharkVPN Accelerator использует передовые алгоритмы для сжатия и оптимизации пакетов данных, уменьшая задержку и повышая скорость вашего интернета.

Но это не все. iSharkVPN Accelerator также повышает вашу конфиденциальность и безопасность в Интернете, шифруя ваш интернет-трафик и маскируя ваш IP-адрес. Это означает, что вы можете выходить в Интернет анонимно и безопасно, не беспокоясь о хакерах, шпионах или сторонней слежке.

А что, если бы мы сказали вам, что вы также можете получить безопасное онлайн-хранилище и общий доступ к файлам с помощью подписки iSharkVPN Accelerator? Вот тут-то и появляется SugarSync.

SugarSync — это облачное хранилище и служба обмена файлами, которая позволяет безопасно хранить файлы, получать к ним доступ и обмениваться ими из любого места и на любом устройстве. С SugarSync вы можете синхронизировать свои файлы на нескольких устройствах, сотрудничать с другими и получать доступ к своим файлам, даже если вы потеряете свое устройство.

И лучшая часть? Вы можете получить SugarSync бесплатно, если зарегистрируетесь в iSharkVPN Accelerator. Правильно — с iSharkVPN Accelerator вы получаете VPN, облачное хранилище и службу обмена файлами — и все это в рамках одной подписки.

Так что не ждите — зарегистрируйтесь в iSharkVPN Accelerator сегодня и получите идеальное сочетание для безопасного онлайн-хранилища и более быстрого просмотра. С iSharkVPN Accelerator и SugarSync вы можете наслаждаться Интернетом таким, каким он должен быть — быстрым, безопасным и конфиденциальным.

Как использовать ишаркВПН?

isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:

1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;

2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;

3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;

4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.

С isharkVPN вы можете использовать SugarSync, наслаждаться 100% безопасным просмотром и скрывать свой IP-адрес. Будьте уверены, виртуальная частная сеть isharkVPN никогда не будет вести журналы использования.
У тебя еще нет приложения "ишарк"?Скачайте сейчас же.
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