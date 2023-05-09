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Повысьте свою безопасность в Интернете с помощью isharkVPN Accelerator и лучшего антивируса для Windows 10 ishark blog article 2023-05-09 01:29:21



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Но даже самые лучшие меры безопасности не могут защитить вас от всех угроз. Вот почему так важно иметь лучший антивирус для Windows 10. И наш лучший выбор? Нортон 360.



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Кроме того, удобный интерфейс Norton 360 упрощает использование и навигацию. Это идеальный выбор для тех, кто хочет обеспечить защиту своего устройства со всех сторон.



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Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен VPN-шифрованием;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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