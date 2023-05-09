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Повысьте скорость Интернета на своем iPad с помощью iSharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-05-09 00:21:40



В отличие от других VPN-сервисов,



Но это еще не все — iSharkVPN также является лучшим бесплатным VPN для пользователей iPad. С нашим простым в использовании приложением вы можете быстро и легко подключиться к любому из наших серверов по всему миру. Это означает, что вы можете получить доступ к контенту с географическим ограничением, защитить свою конфиденциальность и оставаться в



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Не соглашайтесь на медленную



Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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