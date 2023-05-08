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Защитите свою деятельность в Интернете с помощью isharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-05-08 20:52:48



Но это не все. isharkVPN также заботится о вашей безопасности в Интернете. Наши передовые протоколы шифрования защищают ваши личные данные от посторонних глаз, независимо от того, используете ли вы общедоступный Wi-Fi или домашнюю сеть. А благодаря нашей строгой политике отсутствия регистрации вы можете быть уверены, что ваши онлайн-действия останутся конфиденциальными.



Говоря о безопасности, знаете ли вы, что первоначальная атака POODLE (CVE-2014-3566) по-прежнему представляет угрозу вашей онлайн-безопасности? Эта уязвимость в шифровании SSL 3.0 может сделать ваши конфиденциальные данные уязвимыми для хакеров. Но с isharkVPN вы можете быть уверены, что защищены от атаки POODLE и других угроз безопасности.



И так, чего же ты ждешь? Попробуйте ускоритель isharkVPN сегодня и оцените молниеносную



Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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