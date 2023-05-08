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Защитите свою конфиденциальность в Интернете с помощью iSharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-05-08 19:43:34



Но это еще не все — isharkVPN также предлагает первоклассные функции



Говоря о шифровании, вы когда-нибудь слышали о машине Enigma? Это печально известное устройство использовалось немцами во время Второй мировой войны для шифрования своих военных сообщений. Он считался невзламываемым до тех пор, пока команда дешифровщиков, включая Алана Тьюринга, не взломала его, используя передовую математику и технологии.



В isharkVPN мы гордимся тем, что используем такие же передовые технологии для защиты конфиденциальности и безопасности наших пользователей. Наша функция ускорителя использует передовые алгоритмы для оптимизации вашего интернет-соединения, а наша служба VPN шифрует ваши данные, чтобы защитить их от посторонних глаз.



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Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен VPN-шифрованием;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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