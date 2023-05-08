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Блог о нас > Защитите свое присутствие в Интернете с помощью iSharkVPN Accelerator

Защитите свое присутствие в Интернете с помощью iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-08 18:29:52
услуга

Вы устали от низкой скорости интернета и ограниченного доступа к веб-сайтам и потоковым сервисам? Не ищите ничего, кроме ускорителя isharkVPN, идеального решения для более быстрого и надежного Интернета.

С ускорителем isharkVPN вы можете наслаждаться молниеносной скоростью и неограниченным доступом к вашим любимым веб-сайтам и потоковым сервисам, обеспечивая при этом свою конфиденциальность и безопасность в Интернете. Независимо от того, работаете ли вы из дома, транслируете свои любимые шоу или просто просматриваете Интернет, ускоритель isharkVPN гарантирует оптимизированную и бесперебойную работу.

Но это еще не все — ускоритель isharkVPN также предоставляет расширенные функции безопасности, такие как шифрование военного уровня, автоматический аварийный выключатель и политика отсутствия журналов, гарантируя, что ваши действия в Интернете будут полностью конфиденциальными и безопасными.

И пока мы говорим о безопасности в Интернете, важно также учитывать безопасность ваших сообщений электронной почты. Вот тут-то и появляется ProtonMail, самая безопасная бесплатная служба электронной почты.

ProtonMail известен своим сквозным шифрованием, а это означает, что только отправитель и получатель электронной почты могут прочитать его содержимое — даже у самих ProtonMail нет доступа. Кроме того, ProtonMail базируется в Швейцарии, стране, известной своими строгими законами о конфиденциальности и приверженностью онлайн-безопасности.

Так что, если вы хотите обеспечить безопасность своего интернет-соединения и электронной почты, не ищите ничего, кроме акселератора isharkVPN и ProtonMail. Попробуйте их сегодня и ощутите максимальную безопасность и конфиденциальность в Интернете.

Как использовать ишаркВПН?

isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:

1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;

2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;

3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;

4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.

С isharkVPN вы можете пользоваться самой безопасной бесплатной электронной почтой, пользоваться 100% безопасным просмотром и скрывать свой IP-адрес. Будьте уверены, виртуальная частная сеть isharkVPN никогда не будет вести журналы использования.
У тебя еще нет приложения "ишарк"?Скачайте сейчас же.
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