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Повысьте свою безопасность в Интернете с помощью iSharkVPN Accelerator и Tor Browser ishark blog article 2023-05-08 03:35:54



Но как насчет конфиденциальности? Вот где Tor Browser приходит на помощь. Tor — это бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое защищает вашу конфиденциальность в Интернете, направляя ваш интернет-трафик через ряд серверов, что затрудняет отслеживание вашей



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Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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