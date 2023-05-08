Повысьте свою безопасность в Интернете с помощью iSharkVPN Accelerator и Tor Browser
ishark blog article
2023-05-08 03:35:54
Вы устали от низкой скорости интернета и ограничений на некоторых сайтах? Не ищите ничего, кроме ускорителя isharkVPN. Этот мощный инструмент повышает скорость вашего интернета и позволяет получить доступ к любому веб-сайту из любой точки мира.
Но как насчет конфиденциальности? Вот где Tor Browser приходит на помощь. Tor — это бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое защищает вашу конфиденциальность в Интернете, направляя ваш интернет-трафик через ряд серверов, что затрудняет отслеживание вашей онлайн-активности.
С ускорителем isharkVPN и браузером Tor вы можете наслаждаться молниеносной скоростью интернета и полной конфиденциальностью в Интернете. Попрощайтесь с ограничениями и поприветствуйте свободу Интернета. Попробуйте сегодня и почувствуйте разницу.
Как использовать ишаркВПН?
isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:
1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;
2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;
3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;
4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.
С isharkVPN вы можете использовать браузер Tor, наслаждаться 100% безопасным просмотром и скрывать свой IP-адрес. Будьте уверены, виртуальная частная сеть isharkVPN никогда не будет вести журналы использования.
Но как насчет конфиденциальности? Вот где Tor Browser приходит на помощь. Tor — это бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое защищает вашу конфиденциальность в Интернете, направляя ваш интернет-трафик через ряд серверов, что затрудняет отслеживание вашей онлайн-активности.
С ускорителем isharkVPN и браузером Tor вы можете наслаждаться молниеносной скоростью интернета и полной конфиденциальностью в Интернете. Попрощайтесь с ограничениями и поприветствуйте свободу Интернета. Попробуйте сегодня и почувствуйте разницу.
Как использовать ишаркВПН?
isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:
1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;
2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;
3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;
4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.
С isharkVPN вы можете использовать браузер Tor, наслаждаться 100% безопасным просмотром и скрывать свой IP-адрес. Будьте уверены, виртуальная частная сеть isharkVPN никогда не будет вести журналы использования.
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