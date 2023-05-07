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Блог о нас > Защитите свою личность в Интернете с помощью isharkVPN Accelerator и TOR

Защитите свою личность в Интернете с помощью isharkVPN Accelerator и TOR

ishark blog article

2023-05-07 21:22:34
Вы устали от низкой скорости интернета и постоянной буферизации при работе в Интернете? Не ищите ничего, кроме ускорителя isharkVPN! Наша передовая технология обеспечивает молниеносную скорость интернета, гарантируя, что вы сможете транслировать видео, играть в игры и просматривать веб-сайты без каких-либо задержек или задержек.

Но это еще не все — isharkVPN также обеспечивает полную безопасность и конфиденциальность в Интернете. Благодаря нашим передовым протоколам шифрования ваша онлайн-активность полностью защищена от посторонних глаз. Кроме того, наши серверы расположены более чем в 50 странах, что дает вам доступ к географически ограниченному контенту со всего мира.

Но для чего используется Tor? Tor, сокращение от The Onion Router, — это бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое позволяет анонимно общаться в Интернете. Он работает, направляя ваш интернет-трафик через ряд серверов, что делает практически невозможным отслеживание вашей онлайн-активности или местоположения.

Хотя Tor может быть полезным инструментом для защиты вашей конфиденциальности в Интернете, у него есть свои ограничения. Например, он может быть медленным и сложным для повседневного просмотра. Именно здесь на помощь приходит isharkVPN Accelerator — наш сервис обеспечивает молниеносную скорость, а также защищает вашу конфиденциальность в Интернете.

Так зачем ждать? Попробуйте isharkVPN Accelerator сегодня и получите самый быстрый и безопасный доступ в Интернет в своей жизни.

Как использовать ишаркВПН?

isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:

1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;

2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;

3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;

4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.

С isharkVPN вы можете использовать то, для чего используется tor, наслаждаться 100% безопасным просмотром и скрывать свой IP. Будьте уверены, виртуальная частная сеть isharkVPN никогда не будет вести журналы использования.
У тебя еще нет приложения "ишарк"?Скачайте сейчас же.
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