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Транслируйте Picard где угодно с iSharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-05-07 03:12:15



Эта передовая технология помогает оптимизировать подключение к Интернету, улучшая качество потоковой передачи и устраняя досадные задержки. С ускорителем isharkVPN вы можете наслаждаться любимым контентом в высоком разрешении без перерыва.



И если говорить о любимом контенте, вы уже посмотрели последний сезон «Звездного пути: Пикард»? Эта популярная серия доступна только на CBS All Access, но с ускорителем isharkVPN вы можете транслировать ее плавно и без перерывов, где бы вы ни находились.



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Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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