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Защитите себя в Интернете: как оставаться в безопасности с isharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-05-06 17:14:20



Но что делать, если вы случайно нажали на взломанную ссылку? Во-первых, не паникуйте. Если вы подозреваете, что перешли по вредоносной ссылке, немедленно закройте окно браузера и отключитесь от Интернета. Затем запустите сканирование с помощью антивирусного программного обеспечения, чтобы обнаружить и удалить любые потенциальные угрозы.



Чтобы предотвратить будущие атаки, важно всегда быть осторожным при переходе по ссылкам, особенно в электронных письмах или сообщениях из неизвестных источников. Используйте надежный VPN, такой как



В дополнение к обеспечению первоклассной безопасности, ускоритель isharkVPN также предлагает неограниченную пропускную способность и переключение серверов, чтобы вы могли легко просматривать Интернет. Благодаря серверам, расположенным более чем в 50 странах, вы можете получить доступ к контенту из любой точки мира.



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Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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