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iSharkVPN Accelerator: идеальное решение для потоковой передачи Netflix ishark blog article 2023-05-06 10:23:40



Но это еще не все — isharkVPN также работает с Netflix! С isharkVPN вы можете получить доступ ко всем любимым сериалам и фильмам, где бы вы ни находились. Попрощайтесь с ограничениями контента и приветствуйте неограниченные развлечения.



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Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен VPN-шифрованием;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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