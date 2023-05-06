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Защитите свою деятельность в Интернете с помощью ускорителя isharkVPN: рассказ об истории Enigma Machine ishark blog article 2023-05-06 10:25:42



В сегодняшнюю цифровую эпоху



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Но что такое Enigma Machine и как она связана с iSharkVPN Accelerator? Enigma Machine — криптографическая машина, использовавшаяся немцами во время Второй мировой войны для шифрования своих сообщений. Он считался невзламываемым, пока союзники не смогли взломать код, что сыграло значительную роль в победе в войне. iSharkVPN Accelerator использует аналогичную технологию шифрования для защиты ваших действий в Интернете, что делает практически невозможным расшифровку ваших данных кем-либо.



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Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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