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Смотрите фильм «Что мы делаем в тени» в Канаде с молниеносной скоростью с помощью iSharkVPN Accelerator ishark blog article 2023-05-06 10:26:05



Наша передовая технология гарантирует, что ваши онлайн-действия будут быстрыми и безопасными, предоставляя вам максимальный опыт потоковой передачи. С iSharkVPN вы можете наслаждаться любимыми фильмами и телешоу без перерывов, даже если вы транслируете их из другой страны.



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isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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