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Блог о нас > Защитите свою деятельность в Интернете с помощью iSharkVPN Accelerator и WhatIsMyDNS

Защитите свою деятельность в Интернете с помощью iSharkVPN Accelerator и WhatIsMyDNS

ishark blog article

2023-05-06 10:31:49
Представляем isharkVPN Accelerator — идеальное решение для повышения скорости Интернета

Вы устали от низкой скорости интернета и постоянной буферизации при потоковой передаче любимых шоу или видео? Не ищите ничего, кроме isharkVPN Accelerator — идеального решения для повышения скорости интернета.

С isharkVPN Accelerator ваше интернет-соединение будет оптимизировано для повышения производительности за счет уменьшения задержки и повышения скорости загрузки. Как это работает? Используя интеллектуальные алгоритмы маршрутизации и передовые методы оптимизации сети, isharkVPN Accelerator гарантирует, что ваши данные будут перемещаться по наиболее эффективному пути.

Но это еще не все — isharkVPN Accelerator также предлагает дополнительные преимущества безопасности и конфиденциальности VPN. Благодаря шифрованию военного уровня и строгой политике отсутствия регистрации вы можете быть уверены, что ваша онлайн-активность защищена, а ваши данные защищены от посторонних глаз.

Говоря о конфиденциальности в Интернете, задумывались ли вы когда-нибудь о том, «что такое мой DNS»? Ваш DNS или система доменных имен — это, по сути, телефонная книга Интернета — она переводит доменные имена (например, google.com) в IP-адреса, понятные вашему браузеру.

Но знаете ли вы, что ваш DNS также может раскрывать информацию о вашей онлайн-активности и даже о вашем местоположении? Вот почему isharkVPN Accelerator включает встроенную функцию защиты от утечек DNS, гарантирующую, что ваши DNS-запросы будут зашифрованы и останутся конфиденциальными.

Так что, если вы ищете более высокую скорость интернета, повышенную конфиденциальность и безопасность, а также решение вопроса «что такое мой DNS», вам подойдет isharkVPN Accelerator. Попробуйте сегодня и ощутите разницу на себе.

Как использовать ишаркВПН?

isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:

1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;

2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;

3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;

4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.

С isharkVPN вы можете узнать мой DNS, наслаждаться 100% безопасным просмотром и скрывать свой IP. Будьте уверены, виртуальная частная сеть isharkVPN никогда не будет вести журналы использования.
У тебя еще нет приложения "ишарк"?Скачайте сейчас же.
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