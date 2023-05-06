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Расширьте свои возможности в Интернете с помощью iSharkVPN Accelerator и узнайте больше об IPv6 ishark blog article 2023-05-06 01:14:41



А как же IPv6, спросите вы? IPv6 — это последняя версия Интернет-протокола, которая обеспечивает большее адресное пространство и улучшенные функции



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Как использовать ишаркВПН?



isharkVPN доступен бесплатно для Windows, Android и iOS. Вот шаги для использования isharkVPN:



1. Войдите на официальный сайт isharkVPN, чтобы скачать клиент;



2. Войдите в меню сервера и выберите новую виртуальную страну, нажмите кнопку подключения;



3. После подтверждения успешного подключения вы можете скрыть свой IP-адрес, и ваш интернет-трафик будет защищен шифрованием VPN;



4. Если вы чувствуете, что ваше соединение недостаточно быстрое, возможно, вы находитесь на перегруженном сервере. Переключение серверов легко и занимает всего несколько секунд.



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